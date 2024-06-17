



Кремль оценил итоги Саммита мира

Подписание итоговой декларации на Саммите мира по Украине в Швейцарии не испортят отношения России с такими странами, как Венгрия, Турция и Сербия.



Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



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"Нет, отношения не испортятся. Мы, разумеется, будем учитывать позицию, которую заняли эти страны, для нас это важно, и мы будем продолжать разъяснять им нашу аргументацию", - сказал он.



По словам Пескова, некоторые страны считают, что какие-либо серьезные обсуждения по поводу войны в Украине невозможны без участия в них России.



"Если говорить в целом о результативности вот этой встречи, то, конечно, она приближается к нулю. Здесь можно давать субъективные, можно объективные комментарии, но о какой-то результативности вряд ли приходится там говорить", - добавил он.