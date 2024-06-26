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В Кремле отреагировали на назначение Рютте на пост генсека НАТО
26.06.2024 14:29 Алина Груднева

В Кремле отреагировали на назначение Рютте на пост генсека НАТО

Москва не считает, что назначение премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генсека НАТО что-либо изменит.

Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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"Вряд ли этот выбор способен что-то изменить в генеральной линии НАТО под непосредственным руководством США", - сказал он.

Песков пожаловался, что Североатлантический Альянс работает с целью стратегического подавления России.
 
"Пока что это враждебный для нас Альянс", - посетовал он.

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