В Кремле отреагировали на назначение Рютте на пост генсека НАТО
Москва не считает, что назначение премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генсека НАТО что-либо изменит.
Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
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"Вряд ли этот выбор способен что-то изменить в генеральной линии НАТО под непосредственным руководством США", - сказал он.
Песков пожаловался, что Североатлантический Альянс работает с целью стратегического подавления России.
"Пока что это враждебный для нас Альянс", - посетовал он.