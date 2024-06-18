



Китай начал антидемпинговое расследование в отношении свинины из ЕС

Китай начал антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины и субпродуктов из Европейского Союза. Этот шаг, похоже, направлен в основном на Испанию, Нидерланды и Данию в ответ на ограничение экспорта электромобилей.



Расследование, объявленное министерством торговли Китая, будет касаться свинины, предназначенной для потребления человеком, такой как свежие, холодные и замороженные цельные отрубы, а также свиные кишки, мочевые пузыри и желудки. Проверка начнется 17 июня.



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Поводом для него послужила жалоба, поданная Китайской ассоциацией животноводства 6 июня от имени отечественной свиноводческой отрасли, говорится в сообщении министерства.



После того как 12 июня Европейская комиссия объявила о введении с июля антисубсидиарных пошлин в размере до 38,1% на импорт китайских автомобилей, мировые продовольственные компании были приведены в состояние повышенной готовности к ответным тарифам со стороны Китая.



Испания является крупнейшим поставщиком свинины в Китай, и ее группа производителей свинины Interporc заявила, что будет полностью сотрудничать с китайскими властями в ходе расследования.

