



На праймериз в Республиканской партии побеждает доверенное лицо Трампа

Член Палаты представителей США Лорен Боберт выиграла праймериз в Республиканской партии.



В прошлом году известная трампистка угодила в скандал, когда ее выгнали из театра за публичный секс.



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Публичные скандалы, судя по всему, ей помогла пережить жесткая линия в стиле "пленных не брать". Ожидается, что Боберт также победит на ноябрьских всеобщих выборах. Ее избиратели подавляющим большинством поддерживали Дональда Трампа на выборах 2020 года.



По словам республиканки, она решила сменить свой штат Колорадо, чтобы гарантировать, что другой республиканец сможет получить свое место, которое она чуть не потеряла в 2022 году.



На праймериз Боберт пришла с парой золотых кроссовок со светоотражающими элементами, проданными Трампом, и белую кепку с надписью "Сделаем Америку снова великой".

