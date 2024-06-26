Глава Пентагона впервые поговорил с преемником Шойгу
Министр обороны США Ллойд Остин впервые поговорил с новым министром обороны РФ Андреем Белоусовым.
В последний раз глава Пентагона проводил переговоры с российским коллегой 15 марта 2023 года, когда этот пост занимал Сергей Шойгу.
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"В ходе разговора министр отметил важность сохранения линий коммуникаций на фоне продолжения войны РФ против Украины", - сообщили в Пентагоне.
Напомним, что Владимир Путин заменил Шойгу Белоусовым 12 мая.