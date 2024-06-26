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Проникновение на территорию резиденции премьера Британии
26.06.2024 18:02 Алина Груднева

Проникновение на территорию резиденции премьера Британии

Во вторник, 25 июня, неизвестные проникли в резиденцию премьер-министра Великобритании Риши Сунака в графстве Северный Йоркшир.

Полиция арестовала четырех подозреваемых.

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Сунака в этот момент дома не было. Он присутствовал на мероприятиях, связанных с государственным визитом представителей Японии.

"Они были задержаны около 12:40, после чего их вывели с территории и арестовали по подозрению в нарушении общественного порядка при отягчающих обстоятельствах", – сообщила полиция.

По словам правоохранителей, подозреваемым 20, 21, 43 и 52 года.

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