Проникновение на территорию резиденции премьера Британии
Во вторник, 25 июня, неизвестные проникли в резиденцию премьер-министра Великобритании Риши Сунака в графстве Северный Йоркшир.
Полиция арестовала четырех подозреваемых.
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Сунака в этот момент дома не было. Он присутствовал на мероприятиях, связанных с государственным визитом представителей Японии.
"Они были задержаны около 12:40, после чего их вывели с территории и арестовали по подозрению в нарушении общественного порядка при отягчающих обстоятельствах", – сообщила полиция.
По словам правоохранителей, подозреваемым 20, 21, 43 и 52 года.