



Проникновение на территорию резиденции премьера Британии

Во вторник, 25 июня, неизвестные проникли в резиденцию премьер-министра Великобритании Риши Сунака в графстве Северный Йоркшир.



Полиция арестовала четырех подозреваемых.



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Сунака в этот момент дома не было. Он присутствовал на мероприятиях, связанных с государственным визитом представителей Японии.



"Они были задержаны около 12:40, после чего их вывели с территории и арестовали по подозрению в нарушении общественного порядка при отягчающих обстоятельствах", – сообщила полиция.



По словам правоохранителей, подозреваемым 20, 21, 43 и 52 года.