



ЧЕ 2024: Браво, Австрия! Побеждает Франция

Австрия показала прекрасный футбол, но уступила Франции 0:1.



Сборная Франции безусловно одна из главных фаворитов турнира. То, что Австрия решила играть с французами в открытый футбол, было похоже на самоубийство. Однако, большую часть первого тайма они смотрелись даже предпочтительней. Австрия больше и разнообразней атаковала и создавала напряжение у ворот сборной Франции. К сожалению, ближе к концу тайма, австрияки подустали и стали ошибаться в простых ситуациях. Незадолго до перерыва не использовали прекрасную возможность открыть счет и тут же привезли гол в свои ворота. Обидный автогол защитника. Во втором тайме Австрия пыталась сделать все, чтобы сравнять счет, но создать даже голевые моменты у них не получилось. Было удивительно видеть, как французы всей командой отбивалась в последние минуты матча.



Сборная Франции должна быть довольна, заработав 3 очка. И болельщики не в накладе, получив 90 минут зрелищного футбола. Австрия еще сможет все исправить.

