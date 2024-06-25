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В драке на ЧЕ-2024 заметили сына президента Сербии
25.06.2024 11:39 Алина Груднева

В драке на ЧЕ-2024 заметили сына президента Сербии

Сына президента Сербии заметили во время драки болельщиков в немецком Гельзенкирхене, где проходит Чемпионат Европы по футболу.

После разгоревшегося скандала Александр Вучич отреагировал на инцидент.

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По его словам, Данило был в кафе, на которое напали ультрас футбольного клуба "Шальке". Фанаты, среди которых якобы были в основном албанцы, начали бросать бутылки и стулья. 

Вучич добавил, что его сын и другие сербы начали "просто защищаться".

"Мне нечего стесняться, мне не в чем обвинять его. Эти люди только защищались", – сказал он.

Вучич раскритиковал полицию, которая потребовала ареста некоторых сербских фанатов.

"Интересный подход к решению задач, очень интересно. Я не знаю, что делать, когда на тебя нападают со стульями и бутылками", - возмутился он.

Президент Сербии добавил, что любит и гордится своим сыном и не видит в произошедшем никакой проблемы.

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