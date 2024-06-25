



Евро-2024: невероятная развязка в группе В

Вчера на чемпионате Европы по футболу прошли заключительные матчи в группе В. Испанцы вторым составом спокойно одолели албанцев 1:0 и стали победителями группы. А вот второй матч, между Италией и Хорватией подарил настоящую интригу.



Хорватов устраивала только победа. При равной игре, они получили шанс выйти вперед в начале второго тайма, когда в ворота Италии был назначен пенальти. Доннарума сумел переиграть Модрича. Но уже в следующей атаке Лука все же сумел распечатать ворота итальянцев.



Теперь уже итальянцам нужно забивать, поскольку в турнирной таблице они опустились на третье место. Италия старалась максимально, но достигнуть желаемого смогла только на восьмой добавленной минуте. Мяч забил Дзакканьи.



Хорватам должно быть особенно обидно, ведь и победу в предыдущем поединке с албанцами они упустили в добавленное время.



Теперь с 2-мя набранными очками их шансы выйти в 1/8 финала максимально минимальны.



Ну а Италия вышла в следующий раунд, где сыграет с командой Швейцарии.

