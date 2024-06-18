



Не только Бузова: Баскову посоветовали заклеить рот

"Золотой голос" российской эстрады Николай Басков нарвался на критику не только со стороны певицы Ольги Бузовой.



По данным "СтарХит", его поведение на премии МУЗ-ТВ возмутило также фигуристку Алину Загитову.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В частности, Басков, который выступал в роли ведущего, отшутился, мол, певица Люся Чеботина может позволить себе нанять дорогую подтанцовку.



"Посмотрела премию МУЗ-ТВ и поняла, что одному ведущему лучше выдавать скотч вместо микрофона! Ему лучше найти время и покрасить корни", — возмутилась фигуристка.



Ранее Басков поскандалил также с Бузовой, сравнив знаменитость с козой.