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Не только Бузова: Баскову посоветовали заклеить рот
18.06.2024 00:25 Алина Груднева

Не только Бузова: Баскову посоветовали заклеить рот

"Золотой голос" российской эстрады Николай Басков нарвался на критику не только со стороны певицы Ольги Бузовой.

По данным "СтарХит", его поведение на премии МУЗ-ТВ возмутило также фигуристку Алину Загитову. 

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В частности, Басков, который выступал в роли ведущего, отшутился, мол, певица Люся Чеботина может позволить себе нанять дорогую подтанцовку.

"Посмотрела премию МУЗ-ТВ и поняла, что одному ведущему лучше выдавать скотч вместо микрофона! Ему лучше найти время и покрасить корни", — возмутилась фигуристка.

Ранее Басков поскандалил также с Бузовой, сравнив знаменитость с козой.

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