



Басков сравнил Бузову с козой

Между российской певицей Ольгой Бузовой и народным артистом РФ Николаем Басковым разгорелся нешуточный скандал.



Все началось еще на премии "МУЗ-ТВ" и плавно перенеслось в социальные сети.



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"Впервые вижу, чтобы Оля оделась полностью", - пошутил на мероприятии Басков. В ответ Бузова сказала, что "хороших ведущих" реально нынче мало осталось.



Но этим все не ограничилось. Теперь звезды скандалят в Instagram. Басков опубликовал видео, на котором поет.



"Я могу и без микрофона. В отличие от тех, кто в него, как коза кричит", - подколол артист Бузову.