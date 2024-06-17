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Басков сравнил Бузову с козой
17.06.2024 14:10 Алина Груднева

Басков сравнил Бузову с козой

Между российской певицей Ольгой Бузовой и народным артистом РФ Николаем Басковым разгорелся нешуточный скандал.

Все началось еще на премии "МУЗ-ТВ" и плавно перенеслось в социальные сети.

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"Впервые вижу, чтобы Оля оделась полностью", - пошутил на мероприятии Басков. В ответ Бузова сказала, что "хороших ведущих" реально нынче мало осталось.

Но этим все не ограничилось. Теперь звезды скандалят в Instagram. Басков опубликовал видео, на котором поет.

"Я могу и без микрофона. В отличие от тех, кто в него, как коза кричит", - подколол артист Бузову.

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