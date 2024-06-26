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Реакция Кремля на выдачу ордеров на арест Шойгу и Герасимова: не признаем
26.06.2024 13:22 Алина Груднева

Реакция Кремля на выдачу ордеров на арест Шойгу и Герасимова: не признаем

Кремль не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге.

Такое заявление, комментируя выдачу МУС ордеров на арест Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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"Мы не признаем юрисдикцию этого суда. Мы считаем это достаточно абсурдными, как и прошлые два ордера, которые касались главы государства и нашего детского омбудсмена", — сказал Песков в комментарии "Интерфаксу".

По его словам, РФ не является членом Римского статута, потому и не признает ордеры на аресты.

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