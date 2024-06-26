



Самый короткий перелет в мире занимает 2 минуты

Перелет на самолете между шотландскими островами Уэстрей и Папа-Уэстрей является мировым рекордом по самому короткому коммерческому рейсу Он длится всего 2 минуты, даже меньше. А при попутном ветре может завершиться менее чем за минуту.



Рейс был впервые открыт в 1967 году и с тех пор выполняется компанией Loganair. Он покрывает расстояние всего в 1,7 мили, что короче, чем взлетно-посадочные полосы большинства крупных аэропортов. Пассажиров доставляют на Britten-Norman Islander, небольшом самолете, которому требуется только один пилот и имеется всего восемь мест.



Этот рейс подвергался критике как неоправданно вредный для окружающей среды из-за небольшого расстояния, которое он преодолевает, но для жителей Уэстрей (600) и Папа-Уэстрей (90) это жизненно важное сообщение с другими, более населенными островами. Для жителей Оркнейских островов полеты субсидируются правительством Шотландии, а туристы могут рассчитывать на оплату от 17 до 45 фунтов стерлингов.



