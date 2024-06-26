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Суд над Гершковичем продолжится в августе
26.06.2024 12:52 Алина Груднева

Суд над Гершковичем продолжится в августе

Первое заседание суда над американским журналистом Wall Street Journal Эваном Гершковичем по делу о "шпионаже" завершено.

По данным агентства "Интерфакс", заседание было коротким.

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Процесс проходил в закрытом режиме. В суде Гершкович не признал свою вину. Следующее заседание состоится 13 августа. 

Напомним, что американца арестовали в марте 2023 года в Екатеринбурге. Его обвинили в сборе секретной информации об "Уралвагонзаводе".

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