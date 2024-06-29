



Верховный суд США разрешил городам запрещать лагеря для бездомных

Это самое важное решение суда по вопросу бездомности, по крайней мере, с 1980-х годов, когда многие эксперты говорят, что начался современный кризис бездомных в США.



Постановление позволяет местным органам власти обеспечивать соблюдение правил в отношении людей, спящих в общественных местах, не беспокоясь об ограничениях конституции США на жестокие и необычные наказания.



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Дело началось в небольшом городке Грантс-Пасс, штат Орегон, где трое бездомных подали в суд на город после того, как получили штраф за ночлег и кемпинг на улице.



На слушаниях в Верховном суде в апреле городские власти утверждали, что уголовные наказания необходимы для обеспечения соблюдения местных законов, запрещающих бездомным посещать общественные места "по соображениям чистоты и безопасности".



Бездомные заявили, что эти наказания нарушают Восьмую поправку к конституции США, поскольку в городе нет общественных приютов.



Суд, возглавляемый консерваторами, скептически относился к тому, что ему следует принимать решения по местным законам, при этом некоторые судьи более склонны оставлять эти решения выборным должностным лицам.



В США растет бездомность, отчасти это вызвано хронической нехваткой доступного жилья. По данным правительства США, в 2023 году около 653 000 человек не имели домов, что является самым большим числом с момента начала отслеживания в 2007 году.

