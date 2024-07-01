



Зеленский ответил, в каком случае возможны переговоры с Путиным

Переговоры Украины с Владимиром Путиным возможны только через посредников.



Такое заявление в интервью колумнистке The Philadelphia Inquirer Труди Рубин сделал президент Украины Владимир Зеленский.



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"Такая модель была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с Россией, а с ООН и Турцией. Они в свою очередь взяли на себя ответственность договариваться с нами, а затем подписывать соответствующее соглашение с РФ. Так оно и сработало: два зеркальных соглашения, между которыми ООН и Турция", - пояснил украинский лидер.



По словам Зеленского, подобная модель может быть использована и в вопросе территориальной целостности Украины, и в сферах энергетики и судоходства. Если документ, подписанный с посредниками, устроит Киев, только в таком случае он может передаваться на рассмотрение России.