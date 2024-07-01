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Северная Корея провела испытательный запуск 2 баллистических ракет
01.07.2024 07:59 MIGnews.com

Северная Корея провела испытательный запуск 2 баллистических ракет

Северная Корея провела испытательный запуск двух баллистических ракет в понедельник, сообщили военные Южной Кореи, на следующий день после того, как Север пообещал "наступательные и ошеломляющие" ответы на новые военные учения США с Южной Кореей и Японией.

Объединенный комитет начальников штабов сообщил, что ракеты были запущены с разницей в 10 минут в северо-восточном направлении из города Чанъён на юго-востоке Северной Кореи.

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В сообщении говорится, что первая ракета пролетела 600 километров, а вторая - 120 километров, но не говорится, где они упали. 

Южнокорейские СМИ сообщили, что неназванный южнокорейский военный источник сообщил о высокой вероятности того, что вторая ракета упала во внутреннем районе Северной Кореи. О возможных повреждениях на территории Севера не сообщалось.
 

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