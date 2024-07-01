



Командование США повысило уровень террористической угрозы в Европе

Американские военные повысили уровень террористической угрозы на нескольких базах в Европе до второго по значимости уровня, сообщают многочисленные американские СМИ.



Как сообщают ABC News и CNN со ссылкой на неназванных чиновников, террористическая угроза на американских базах, расположенных по всей Европе, была поднята до уровня тревоги "Чарли".



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Этот уровень устанавливается, когда "происходит инцидент или поступают разведданные, указывающие на вероятность террористических действий или нападения на персонал или объекты", говорится на сайте армии США.



Высший уровень "Дельта" применяется, когда террористическая атака уже произошла или "неминуема".

