



Верховный суд поставил под сомнение сотни дел о событиях 6 января

Федеральные прокуроры перегнули палку, применив закон о препятствовании предъявлению обвинений сотням участников беспорядков 6 января, Верховный суд постановил, что это также может повлиять на дело против Дональда Трампа.



Судьи постановили, что обвинения в воспрепятствовании должны включать доказательства того, что обвиняемые пытались подделать или уничтожить документы.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Более 350 человек были обвинены в препятствовании работе Конгресса во время выборов 2020 года.

Закон, которым воспользовались прокуроры, был принят в 2002 году, после скандала с Enron, с целью остановить корпоративные нарушения.



Закон Сарбейнса-Оксли предусматривает уголовные наказания для любого, кто "изменяет, уничтожает, повреждает или скрывает запись, документ или другой объект", а еще один пункт включает любого, кто "иным образом препятствует, влияет или препятствует любому официальному разбирательству".



Прокуроры Министерства юстиции выступали за широкое толкование закона, включив в него тех, кто ворвался в Капитолий 6 января 2021 года в попытке удержать Трампа в Белом доме.



Но в решении 6-3, которое противоречило обычным идеологическим линиям Верховного суда, суд постановил, что закон следует интерпретировать относительно узко - и использовать только против обвиняемых, которые подделали документы.

