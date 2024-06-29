



Верховный суд Айовы поддержал закон о запрете абортов после 6-ти недель

Верховный суд Айовы поддержал закон, согласно которому штат может ввести запрет на большинство абортов примерно после шести недель беременности.



Закон запрещает аборты после обнаружения ранних признаков сердечной деятельности у плода или эмбриона, но делает

исключения для случаев изнасилования, инцеста, аномалий развития плода и когда жизнь матери находится в опасности.



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Решение, отменяет временную блокировку закона, который первоначально был принят законодательным собранием штата в июле 2023 года.

