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Верховный суд Айовы поддержал закон о запрете абортов после 6-ти недель
29.06.2024 03:30 MIGnews.com

Верховный суд Айовы поддержал закон о запрете абортов после 6-ти недель

Верховный суд Айовы поддержал закон, согласно которому штат может ввести запрет на большинство абортов примерно после шести недель беременности.

Закон запрещает аборты после обнаружения ранних признаков сердечной деятельности у плода или эмбриона, но делает
исключения для случаев изнасилования, инцеста, аномалий развития плода и когда жизнь матери находится в опасности.

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Решение, отменяет временную блокировку закона, который первоначально был принят законодательным собранием штата в июле 2023 года.
 

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