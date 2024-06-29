



Сингапур предъявил обвинения активистам за пропалестинские письма

Трем активистам в Сингапуре предъявлено обвинение в том, что они собирали людей для доставки писем премьер-министру, призывающих его разорвать связи с Израилем.



Сингапур строго регулирует протесты, и публичные демонстрации, отстаивающие интересы других стран, не допускаются.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Война в Газе стала особенно чувствительным вопросом для крошечной страны со значительным мусульманским населением, а также поддерживающей тесные отношения с Израилем.



Власти призвали сингапурцев не устраивать протесты по этому поводу, а вместо этого участвовать в диалогах и сборах пожертвований.



Но война вызвала глубокую обеспокоенность, и некоторые сингапурцы, особенно молодые, открыто выражали свои взгляды в Интернете и желали быть услышанными.



В феврале прошло шествие около 70 человек на прогулке от популярного торгового центра на главной торговой улице Сингапура Орчард-роуд до президентского комплекса по соседству.



На фотографиях шествия, опубликованных в социальных сетях, видно, что участники несут зонтики, похожие на арбузы. Фрукт, окрашенный в тот же цвет, что и палестинский флаг, стал символом солидарности.



Группа остановилась у ворот комплекса, где также находится офис премьер-министра, и вручила сотрудникам пачку из 140 писем.



Власти утверждают, что активисты - Аннамалай Кокила Парвати, Сити Амира Мохамед Асрори и Мосаммад Собикун Нахар - организовали мероприятие без разрешения. Женщины пока не сообщили, признают ли они себя виновными.



Все публичные демонстрации в Сингапуре требуют разрешения от полиции, которая заявила, что не даст разрешения на публичные собрания, отстаивающие интересы других стран или иностранных организаций.



Три женщины могут быть оштрафованы на сумму до 10 000 сингапурских долларов (7300 долларов США) или заключены в тюрьму на срок до шести месяцев.

