



Лавров обвинил Израиль: есть риск распространения насилия на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Израиль в угрозе распространения войны на Ливан.



Соответствующее заявление он сделал 26 июня на "Примаковских чтениях".



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По его словам, на Ближнем Востоке существует риск распространения насилия якобы из-за "действий Израиля".



"Сейчас есть риск распространения насилия на Ливан, об этом уже заявлено израильским руководством, выдвинуты требования. Я очень надеюсь, что международное сообщество, включая главных союзников Израиля, осознает абсолютную пагубность подобного рода подходов", - заявил он.



Лавров призвал сесть за стол переговоров и обратился к СБ ООН с просьбой вмешаться в "очень тяжелую ситуацию".



"Мы продолжим добиваться справедливости, прежде всего прекращения военных действий", - сказал он.