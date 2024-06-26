Новости » Арабо-израильский конфликт
Лавров обвинил Израиль: есть риск распространения насилия на Ближнем Востоке
26.06.2024 12:45 Алина Груднева

Лавров обвинил Израиль: есть риск распространения насилия на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Израиль в угрозе распространения войны на Ливан.

Соответствующее заявление он сделал 26 июня на "Примаковских чтениях".

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По его словам, на Ближнем Востоке существует риск распространения насилия якобы из-за "действий Израиля".

"Сейчас есть риск распространения насилия на Ливан, об этом уже заявлено израильским руководством, выдвинуты требования. Я очень надеюсь, что международное сообщество, включая главных союзников Израиля, осознает абсолютную пагубность подобного рода подходов", - заявил он.

Лавров призвал сесть за стол переговоров и обратился к СБ ООН с просьбой вмешаться в "очень тяжелую ситуацию".

"Мы продолжим добиваться справедливости, прежде всего прекращения военных действий", - сказал он.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы