



Посольство США: Кремль использует американцев в политических целях

Посольство США в Москве осудило судебный процесс над журналистом Wall Street Journal Иваном Гершковичем в Екатеринбурге.



"Попытка России представить какие-либо доказательства предъявленных ему обвинений провалилась. Вся эта история - это попытка Кремля использовать американских граждан в своих политических целях", - сказано в заявлении.



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Напомним, что первое заседание суда состоялось 26 июня. Оно было коротким. Журналист не признал свою вину в деле о "шпионаже". Следующее заседание состоится в августе.