Новости » Политика
Посольство США: Кремль использует американцев в политических целях
26.06.2024 13:07 Алина Груднева

Посольство США: Кремль использует американцев в политических целях

Посольство США в Москве осудило судебный процесс над журналистом Wall Street Journal Иваном Гершковичем в Екатеринбурге.

"Попытка России представить какие-либо доказательства предъявленных ему обвинений провалилась. Вся эта история - это попытка Кремля использовать американских граждан в своих политических целях", - сказано в заявлении.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Напомним, что первое заседание суда состоялось 26 июня. Оно было коротким. Журналист не признал свою вину в деле о "шпионаже". Следующее заседание состоится в августе.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы