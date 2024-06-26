



Не занимайтесь накопительством. Выбрасывайте!

Эксперты по уборке советуют как можно чаще избавляться от хлама. Что может относиться к этой категории вещей? Давайте рассмотрим, что можно выбрасывать каждую неделю.



Макулатура



Если вы не перестали читать новости в газете, то газеты выкидываем в первую очередь. Кроме того, рекламные листовки, чеки и картонные коробки.



Мелочи по всей квартире



Поломанные игрушки. Нет, вы серьезно думаете найти время для починки этого барахла? Мертвые батарейки, пуговицы, крышки. Для монеток купите копилку.



Губки для мытья посуды



Врачи советуют менять губки каждую неделю, иначе они становятся опасными для здоровья. Так что выбрасывайте старые спонжи с чистой совестью и меняйте их на новые.



Увядшие цветы



По фэн-шуй, увядающие растения несут в себе негативную энергию. Поэтому не поленитесь и выбросите букет, заменив его свежим, если вы любите украшать дом срезанными цветами.



Флаконы из-под косметики



Многие имеют привычку держать пустые флаконы из-под них неделями, а то и месяцами, захламляя ванную комнату. Попробуйте собрать все пустые емкости из-под средств гигиены и выбросить.

