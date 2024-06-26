Шутки ради накормила брата прахом бабушки
Одно из австралийских шоу внезапно изменило адекватный характер. В эфир позвонила женщина и заявила, что скормила брату прах своей бабушки ради шутки.
Шайенн, так звали позвонившую, сделала жуткое признание в эпизоде ”Фифи, Фев и Ник”. Она и ее мама сначала попробовали останки ее бабушки, а затем подали их ничего не подозревающему брату и сестре в соусе для пасты.
Итак, моя бабушка скончалась в августе прошлого года и была кремирована», — объяснила Шайенн. “Очевидно, что я и моя семья горевали, поэтому однажды вечером я пошла к маме и решила немного ее подбодрить… давай просто попробуем”.
“После того, как я сделала это один раз, я попросила маму сделать это, потому что я не хотела оставаться в этом одна”, — шокирующе добавила она.
Шайенн рассказала, что ее брат недавно был освобожден из тюрьмы, и она приготовила ему поесть, добавив прах бабули и не предупредив брата об этой “пищевой добавке”.
“Это та часть, о которой я никому не говорила”, — объяснила австралийка. “Мы не жили друг с другом с тех пор, как были маленькими детьми. Поэтому я подумала, что было бы забавно его разыграть… и положила немного праха Нэн в соус для пасты”.
Это заявление вызвало громкие вздохи среди ведущих.
Шайенн призналась, что у нее “странная зависимость” от пепла, и она считает, что его поедание помогает ей наладить связь со своей покойной бабушкой.
“Я чувствую, что мы стали ближе, чем когда-либо”, — сказала она. “Нэн будет жить во мне вечно”.
Широкую огласку этот случай получил после того, как ведущие разместили запись разговора на своей странице в Instagram, где слушатели остались огорчены.