



Шутки ради накормила брата прахом бабушки

Одно из австралийских шоу внезапно изменило адекватный характер. В эфир позвонила женщина и заявила, что скормила брату прах своей бабушки ради шутки.



Шайенн, так звали позвонившую, сделала жуткое признание в эпизоде ​​”Фифи, Фев и Ник”. Она и ее мама сначала попробовали останки ее бабушки, а затем подали их ничего не подозревающему брату и сестре в соусе для пасты.



Итак, моя бабушка скончалась в августе прошлого года и была кремирована», — объяснила Шайенн. “Очевидно, что я и моя семья горевали, поэтому однажды вечером я пошла к маме и решила немного ее подбодрить… давай просто попробуем”.



“После того, как я сделала это один раз, я попросила маму сделать это, потому что я не хотела оставаться в этом одна”, — шокирующе добавила она.



Шайенн рассказала, что ее брат недавно был освобожден из тюрьмы, и она приготовила ему поесть, добавив прах бабули и не предупредив брата об этой “пищевой добавке”.



“Это та часть, о которой я никому не говорила”, — объяснила австралийка. “Мы не жили друг с другом с тех пор, как были маленькими детьми. Поэтому я подумала, что было бы забавно его разыграть… и положила немного праха Нэн в соус для пасты”.



Это заявление вызвало громкие вздохи среди ведущих.



Шайенн призналась, что у нее “странная зависимость” от пепла, и она считает, что его поедание помогает ей наладить связь со своей покойной бабушкой.



“Я чувствую, что мы стали ближе, чем когда-либо”, — сказала она. “Нэн будет жить во мне вечно”.



Широкую огласку этот случай получил после того, как ведущие разместили запись разговора на своей странице в Instagram, где слушатели остались огорчены.