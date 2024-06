Освобожденный из тюрьмы Ассанж вернулся домой

Самолет с оправданным в суде основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем приземлился в Австралии.



Соответствующие кадры опубликовали в социальных сетях.



Напомним, что накануне Ассанжа освободили из тюрьмы в Великобритании. 26 июня он предстал перед судом на американском острове Сайпан. Суд учел отбытый им 14-летний тюремный срок и постановил, что дальнейшее заключение журналиста не потребуется.

Assange has touched down safely in Canberra. Welcome home #Assange pic.twitter.com/qrZpBC7gmp