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Освобожденный из тюрьмы Ассанж вернулся домой
26.06.2024 13:45 Алина Груднева

Освобожденный из тюрьмы Ассанж вернулся домой

Самолет с оправданным в суде основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем приземлился в Австралии.

Соответствующие кадры опубликовали в социальных сетях.

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Напомним, что накануне Ассанжа освободили из тюрьмы в Великобритании. 26 июня он предстал перед судом на американском острове Сайпан. Суд учел отбытый им 14-летний тюремный срок и постановил, что дальнейшее заключение журналиста не потребуется.

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