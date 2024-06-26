



Ассанж оправдан в суде и теперь вернется домой

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж признал себя виновным в распространении военной тайны США.



Суд над ним состоялся на острове Сайпан.



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Накануне его выпустили из тюрьмы в Британии, где он ждал экстрадиции. В суде 26 июня его дело было официально закрыто. Суд учел отбытый 14-летний срок. Согласно решению, дальнейшее заключение в тюрьме не потребуется.



Теперь основатель WikiLeaks вернется домой в Австралию свободным человеком.



"Вы сможете выйти из зала суда свободным человеком. Я надеюсь, что мир будет восстановлен", – сказал судья.