



Маленького бунтаря сняли с рейса: что он натворил

Рейс авиакомпании Latam из Санта-Марты в Боготу был задержан из-за маленького бунтаря.



По данным El Colombiano, ребенок не слушался своего отца и отказывался пристегнуть ремень безопасности.



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В итоге, из-за маленького пассажира разъяренные пассажиры накинулись на бортпроводников, потребовав, чтобы ребенка сняли с рейса. Малыш вместе с отцом были выведены из самолета.



"Уважаемые пассажиры, сообщаем вам, что в случае несоблюдения правил полета мы не можем начать полет. Они не были соблюдены, нам пришлось вернуться. Мы ждем пассажиров, которые не соблюдали правила, чтобы те покинули самолет. Мы не можем начать полет таким образом из соображений безопасности", - сообщила стюардесса.