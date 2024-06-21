



Израиль меняет правила въезда для иностранцев: Украина и Молдова ответили

Израиль с 1 июля вводит ограничения для иностранцев на въезд в страну.



По словам посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, Киев вынужден принять ответные меры.



"С 1 июля граждане стран с безвизовым режимом с Израилем, включая Украину, должны предоставить документы на получение разрешения ETA-IL на пребывание до 90 дней. Это требование фактически нивелирует безвизовый режим. В ответ Украина введет аналогичные требования предварительного утверждения для граждан Израиля", - сказал посол.



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По его словам, Украина по-прежнему открыта для диалога с Израилем для обсуждения об изменениях в политике поездок. Ограничения, в первую очередь, затронут тысячи паломников, которые ежегодно посещают Умань.



Аналогичным образом на решение Израиля отреагировали в Молдове.



"Система ETA-IL повлияет на молдавских путешественников в Израиль, многие из которых работают в израильских компаниях, и фактически в одностороннем порядке приведет к прекращению безвизового режима с Республикой Молдова со стороны Государства Израиль", - ответил посол Алекс Ройтман.



По его словам, Молдова по-прежнему привержена развитию двусторонних связей с Государством Израиль и готова участвовать в дискуссиях по этому вопросу.