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США работают над сделкой по продаже Израилю 50 самолетов F-15
18.06.2024 07:36 MIGnews.com

США работают над сделкой по продаже Израилю 50 самолетов F-15

Два американских члена Конгресса от Демократической партии согласились подписать сделку о продаже Израилю крупного пакета вооружений из США, который будет включать 50 истребителей F-15 - на сумму $18 млрд.

Об этом сообщила газета Washington Post, которая отметила, что эти двое, Грегори Микс и Бен Кардин, согласились подписать соглашение под сильным давлением, оказанным на них администрацией Байдена, спустя нескольких месяцев отсрочки сделки.

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