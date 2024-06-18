



США работают над сделкой по продаже Израилю 50 самолетов F-15

Два американских члена Конгресса от Демократической партии согласились подписать сделку о продаже Израилю крупного пакета вооружений из США, который будет включать 50 истребителей F-15 - на сумму $18 млрд.



Об этом сообщила газета Washington Post, которая отметила, что эти двое, Грегори Микс и Бен Кардин, согласились подписать соглашение под сильным давлением, оказанным на них администрацией Байдена, спустя нескольких месяцев отсрочки сделки.