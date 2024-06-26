



Байден на неделю закрылся с 16 помощниками в Кэмп-Дэвиде и готовится к дебатам



По сообщению The New York Times, в Кэмп-Дэвиде кинотеатр и самолетный ангар были оснащены светом и производственным оборудованием, чтобы создать имитацию дебатов. По меньшей мере 16 нынешних и бывших помощников, вызванных из Вашингтона и Уилмингтона, снуют туда-сюда на гольф-карах, чтобы присоединиться к президенту Байдену на стратегических сессиях подготовки к дебатам.



Байден уже пятый день готовится к предстоящим в четверг дебатам с Дональдом Трампом в президентской резиденции в лесах на севере Мэриленда. Кэмп-Дэвид стал эпицентром усилий администрации и предвыборной кампании, направленных на то, чтобы помочь Байдену “избавиться от ржавчины”, которая часто появляется в связи с тем, что он занимает оборону, и побороть распространенные опасения избирателей, что он слишком стар, чтобы быть эффективным президентом.



Оба кандидата не имеют практики ведения дебатов, ведущие советники Байдена, включая Рона Клейна, который руководит подготовкой к дебатам, знают об ошибках, которые допускали действующие кандидаты в прошлом.



По сообщениям в американской прессе, президент не занимается ничем, кроме этой подготовки, поскольку его окружение считает, что речь идет о стратегически важном сражении, от которого будет зависеть исход выборов. В случае провала дебатов демократическая партия встанет перед сложным выбором, и ей скорее всего, придется менять кандидата.



