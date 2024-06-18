



США подали в суд на производителя фотошопа Adobe за сокрытие платы

Правительство США подало в суд на компанию Adobe, обвинив производителя Photoshop и Acrobat в нанесении вреда потребителям путем сокрытия значительных сборов за прекращение подписки на самый популярный план и затруднения отмены подписки.



В жалобе, поданной в федеральный суд Сан-Хосе, штат Калифорния, Федеральная торговая комиссия заявила, что Adobe скрывает плату, которая иногда достигает сотен долларов, и другие важные условия своего "ежегодного платного ежемесячного" плана подписки в мелком шрифте или за текстовыми полями и гиперссылками.



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Согласно жалобе, Adobe рассчитывает плату за досрочное расторжение как 50 % от оставшихся платежей, если пользователь отказывается от подписки в первый год.



FTC также заявила, что Adobe заставляет подписчиков, желающих отменить подписку онлайн, без необходимости переходить по многочисленным страницам, а тех, кто отменяет подписку по телефону, часто отключают, заставляют повторять свои действия нескольким представителям и сталкиваются с "сопротивлением и задержками" со стороны этих представителей.

