



Сегодня на Евро-2024: программу первого тура закрывают команды группы F

Сегодня на Евро-2024 состоятся заключительные матчи первого тура группового этапа. В борьбу вступают команды группы F – Турция сыграет с Грузией, а Португалия встретится с Чехией.



Грузия впервые смогла квалифицироваться на такой крупный международный турнир, как чемпионат мира или чемпионат Европы. Их дебютная встреча в рамках финальных турниров начнется в 19:00 на стадионе в Дортмунде. Грузинской команде под руководством известного француза Вилли Саньоля, предстоит встретиться с турецкой командой, под руководством не менее знаменитого итальянца Винченцо Монтеллы.



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Турецкая сборная прошла в Германию куда более уверенней, чем грузины, которые это право оспаривали в Лиге Наций в послематчевой серии пенальти с греками.



Естественно, букмекеры ставят на Турцию. Однако разница в коэффициентах не столь глобальная. Победа Турции оценивается в 1.73, ничья в 3.67, а на победу Грузии ставки принимаются из расчета 4.98.



После этого, в 22:00 на стадионе в Лейпциге состоится последний матч первого тура группового турнира Евро-2024. Здесь сыграют главных фавориты группы – португальцы и чехи.



Помимо того, что сборная Португалии считается явным фаворитом своей группы, она по мнению букмекеров, также является одним из главных претендентом на победу в самом турнире, уступая только Англии, Франции и Германии.



Собственно, и разрыв в коэффициентах на предстоящую встречу, более серьезный, чем в паре Турция-Грузия. Если ставки на победу Португалии принимаются из расчета 1.56, то на успех чехов – 6.21. Возможность ничьи букмекеры оценивают в 4.42.

