



Подозреваемый в покушении на Фицо впервые предстал перед судом

Человек, обвиняемый в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, впервые предстал перед судом в субботу.



Прокуроры добиваются от Специализированного уголовного суда Словакии постановления о задержании подозреваемого.



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Прокуроры запретили полиции публично называть личность подозреваемого или раскрывать другие подробности дела, но, по неподтвержденным данным СМИ, это 71-летний пенсионер, известный как поэт-любитель, который, возможно, когда-то работал охранником в торговом центре на юго-западе страны.



Власти сообщили подробности, которые соответствовали этому описанию. Они заявили, что подозреваемый не принадлежал к каким-либо политическим группам, хотя само нападение было совершено по политическим мотивам.



Здание суда в Пезиноке, небольшом городке за пределами столицы Братиславы, охраняли полицейские в балаклавах и с винтовками. Представителей СМИ не пустили в здание суда, а репортеров держали за воротами снаружи.