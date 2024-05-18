Зеленский: Китай поддерживает территориальную целостность Украины
Китай поддерживает территориальную целостность Украины.
Об этом в интервью AFP сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
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"Мы разговаривали с китайским лидером по телефону и поднимали вопрос территориальной целостности Украины и суверенитет. Он заверял, что это не обговаривается и, безусловно, они поддерживают нашу территориальную целостность", - сообщил Зеленский.
По его словам, Китай поддерживает суверенитет, но как Пекин будет действовать, нужно будет посмотреть.
"По крайней мере, я хотел бы увидеть, потому я хотел бы привлечения Китая к участию в Саммите мира", - отметил он.