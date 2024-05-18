



Бой Усика с Фьюри: Неймар поддержал британца

Бразильский футболист Неймар поддержал британского боксера Тайсона Фьюри в преддверии его боя с украинцем Александром Усиком.



"Надеюсь, у тебя будет отличный день поединка. Делай свою работу, чувак. Удачи", - сказал футболист.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В ответ Фьюри пообещал Неймару показать в ринге самбу.



Напомним, что Усик сойдется в ринге с Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Бой состоится в Эр-Рияде на Kingdom Arena 18 мая.