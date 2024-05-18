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Бой Усика с Фьюри: Неймар поддержал британца
18.05.2024 14:30 Алина Груднева

Бой Усика с Фьюри: Неймар поддержал британца

Бразильский футболист Неймар поддержал британского боксера Тайсона Фьюри в преддверии его боя с украинцем Александром Усиком.

"Надеюсь, у тебя будет отличный день поединка. Делай свою работу, чувак. Удачи", - сказал футболист.

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В ответ Фьюри пообещал Неймару показать в ринге самбу. 

Напомним, что Усик сойдется в ринге с Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Бой состоится в Эр-Рияде на Kingdom Arena 18 мая.

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