Бой Усика с Фьюри: Неймар поддержал британца
Бразильский футболист Неймар поддержал британского боксера Тайсона Фьюри в преддверии его боя с украинцем Александром Усиком.
"Надеюсь, у тебя будет отличный день поединка. Делай свою работу, чувак. Удачи", - сказал футболист.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
В ответ Фьюри пообещал Неймару показать в ринге самбу.
Напомним, что Усик сойдется в ринге с Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Бой состоится в Эр-Рияде на Kingdom Arena 18 мая.