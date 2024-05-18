



Во Франции выпустили марку с ароматом пекарни

Почта Франции выпустила марку с изображением багета, которую можно потереть и понюхать.



По данным The Guardian, она будет пахнуть пекарней.



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Ароматная марка с изображением гордости Франции стоит 1,96 евро. Тираж составляет 594 тысячи. Аромат обеспечивают микрокапсулы, которые содержатся в краске.







"Сложность для нас заключается в том, чтобы нанести эту краску, не разбивая капсулы, чтобы потом запах мог высвободиться, когда клиент потрет марку", – сообщил печатник в Philaposte Дамьен Лаво.