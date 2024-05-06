



ЕС должен перейти на "военные рельсы" для поддержки Украины, – еврокомиссар

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон призвал европейскую промышленность перейти в режим "военной экономики" для поддержки Украины как в настоящем, так и в долгосрочной перспективе.



"Объединение европейской и украинской оборонной промышленности должно стать ключевой целью", – заявил он, выступая на Форуме оборонной промышленности ЕС-Украина в Брюсселе, и подчеркнул, что эта встреча является первым шагом в направлении углубления сотрудничества между ЕС и Украиной в оборонном секторе, сообщает Agenzia Nova.



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Бретон также отметил необходимость увеличения мощностей по производству боеприпасов в рамках новой европейской оборонно-промышленной стратегии и программы, направленной на повышение оборонной готовности Европы.



"Новая стратегия предназначена не только для поддержки оборонной промышленности Европы, но и для укрепления связей с украинскими партнерами. Программа определяет четкие приоритеты для дальнейшего развития сотрудничества", – подчеркнул Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка.