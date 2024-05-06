Еврокомиссия представила проект 14-го пакета санкций против РФ
Еврокомиссия представила членам Евросоюза проект 14-го пакета санкций против России.
По данным Polskie Radio 24, в него войдет импорт сжиженного природного газа.
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По информации брюссельского корреспондента радиостанции, ограничения коснутся проектов "Арктика" и "Мурманск СПГ".
Еврокомиссия также хочет ввести санкции в отношении нескольких судов так называемого теневого флота, которые перевозят российскую нефть, в обход ограничений Евросоюза. Им будет запрещен заход в европейские порты.
Транспортным компаниям, которые хотя бы на четверть принадлежат россиянам, также будет запрещено работать в ЕС. Комиссия также подготовила список из более чем 50 компаний за пределами Евросоюза, на которые будут распространяться торговые ограничения. Уточняется, что они снабжают РФ западными компонентами и помогают обходить санкции.