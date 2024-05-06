



В ГУР подтвердили: Magura уничтожил катер "Мангуст" – новую разработку РФ

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали некоторые детали уничтожения ночью 6 мая в бухте Узкая на территории временно оккупированного Крыма российского скоростного катера проекта 12150 "Мангуст", ориентировочная стоимость которого составляет около 3 млн долл.



Во-первых, это достаточно новая разработка армии РФ, которая используется спецслужбами и пограничниками, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире Национального телемарафона.



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"Имеем удовольствие и возможность подтвердить не только поражение, но, собственно, уничтожение скоростного катера серии "Мангуст" 12150. Это достаточно новая разработка оккупантов, в черноморской акватории их не так много находится. И вот сегодня минус один", – заявил Юсов, подчеркнув, что катер был уничтожен вместе с БК и вооружением, которое находилось на борту.



По словам представителя украинской разведки, российские войска "прячут" свои большие корабли, и их активность достаточно ограниченная. Так, РФ развивает строительство морской инфраструктуры, в частности, в Новороссийске.



"Но полностью они (россияне – ред.) выйти не могут. Поэтому активность хоть такими скоростными катерами вынуждены обеспечивать. Соответственно, Magura и спецподразделение ГУР "Group 13" успешно за ними охотятся. Это действительно удачная операция. Стоимость – более 120 млн рублей, зависит от оснащения и модификации. Данные катера используются спецслужбами и пограничниками", – рассказал Юсов.



В свою очередь на сайте ГУР сообщили, что изготавливаются россиянами "Мангусты" с 2000 года. Катер достигает до 20 м в длину и до 5 м в ширину. Максимальная скорость – до 50 узлов.



В модифицированных версиях скоростных катеров установлены боевые дистанционно-управляемые модули с основным штатным оружием – пулеметной установкой калибром 14,5 мм. Также на борту "Мангуста" россияне имеют два автоматических гранатомета АГС-17, ручной противодиверсионный гранатомет ДП-64 и два ПЗРК типа "Игла" или "Верба".