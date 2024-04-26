Reuters: Россия готова расширять военное сотрудничество с Ираном
Министр обороны России Сергей Шойгу встретился со своим иранским коллегой Мохаммадом Резой Аштиани и заявил, что "Москва готова расширять военно-техническое сотрудничество с Тегераном".
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на российское информационное агентство РИА.
Приводятся также слова Шойгу на встрече министров обороны "Шанхайской организации сотрудничества" (ШОС) в Казахстане, что "контакты между оборонными ведомствами двух стран в последнее время значительно активизировались".