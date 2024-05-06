



В США пояснили приостановку поставок оружия Израилю: не из-за Рафиаха

Приостановка Соединенными Штатами поставок боеприпасов Израилю не связана с планируемой масштабной операцией в южном городе Рафиах в Газе.



Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на собственный источник в Совете нацбезопасности.



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По его словам, задержка не связана с операцией и не повлияет на дальнейшие поставки.



Отвечая на вопрос о приостановке поставки, представитель Совета национальной безопасности сослался на продолжающуюся помощь Израилю в области безопасности.



"Соединенные Штаты возглавили беспрецедентную коалицию для защиты Израиля от иранских нападений и будут продолжать делать то, что необходимо для того, чтобы Израиль мог защитить себя от угроз, с которыми он сталкивается", - сказал представитель Совета нацбезопасности США.

