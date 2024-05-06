



В Украине будут благодарны за ввод войск НАТО, – премьер-министр Денис Шмыгаль

Украина сейчас просит у западных союзников только военную технику. Но и подкреплению военнослужащими Киев тоже будет благодарен.



Такое заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля приводит CBC News.



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По словам главы украинского правительства, Украина будет приветствовать введение войск из стран НАТО, что поможет отбросить врага. Но сейчас Киев просит у союзников только военную технику.



"Если придет время, мы будем абсолютно благодарны, и мы будем рады", – заверил Денис Шмыгаль.



Глава правительства предостерег: если Украина проиграет и будет полностью оккупирована Россией, начнется "третья мировая война".



В таком случае РФ, скорее всего, нанесет удар по Польше и странам Балтии, что "приведет к необходимости вступления НАТО в эту войну", – заявил Денис Шмыгаль в интервью шоу Rosemary Barton Live на канале CBS, и призвал страны G7 и Европейский Союз работать вместе, чтобы защитить не только украинский народ, но и демократические ценности.



"Мы защищаем европейские ценности, европейские границы, и мы защищаем границы цивилизованного мира", – сказал премьер-министр, добавив, что поддержка Украины необходима для "защиты глобального будущего".