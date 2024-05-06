



"Иноагентам" в РФ запретили участвовать в выборах

Госдума РФ приняла во втором чтении поправки к закону, которые запрещают "иноагентам" участвовать в выборах.



Соответствующую инициативу одобрили 406 депутатов.



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Таким образом, в РФ "иноагентам" на законодательном уровне будет запрещено участвовать в выборах в качестве кандидатов и наблюдателей.



А те, кто уже был избран в парламенты любого уровня, будут лишены полномочий через 180 дней после того, как закон вступит в силу.

