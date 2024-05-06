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ФРГ раскритиковала Израиль за закрытие "Аль-Джазиры"
06.05.2024 13:48 Алина Груднева

ФРГ раскритиковала Израиль за закрытие "Аль-Джазиры"

Министерство иностранных дел Германии раскритиковало решение Израиля закрыть катарский новостной канал "Аль-Джазира" на территории страны.

В МИД ФРГ призвали защитить свободу прессы.

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"Свободный и разнообразный пресс-ландшафт является важным краеугольным камнем любой либеральной демократии", - сказали в ведомстве.

В Германии отметили, что закрытие "Аль-Джазиры" на территории Израиля "посылает неправильный сигнал".

Накануне, 5 мая, полиция Израиля конфисковала оборудование в офисе новостного канала в Иерусалиме. Такие меры были приняты после того, как правительство одобрило решение временно закрыть канал на том основании, что тот наносит ущерб национальной безопасности.
 

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