Новости » Политика
Песков объяснил ядерные учения в РФ: новый виток эскалации
06.05.2024 12:26 Алина Груднева

Песков объяснил ядерные учения в РФ: новый виток эскалации

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал приказ Владимира Путина провести учения с нестратегическим ядерным оружием недалеко от границы с Украиной.

По его словам, соответствующие мероприятия связаны со звучащими от западных стран заявлениями о готовности отправить войска в Украину.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

В комментарии агентству "РИА Новости" он сказал, что речь идет о словах президента Франции Эманнуэля Макрона, британцев и представителя Сената США.

"То есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными. Это совсем новый виток эскалации напряженности. Он беспрецедентный и, конечно, требует особого внимания", - сказал Песков.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы