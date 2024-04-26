



Таджикистан давно был обеспокоен участием своих граждан в терактах за рубежом

За две недели до того, как террористы атаковали Крокус в Москве, президент Таджикистана Эмомали Рахмон публично выразил обеспокоенность участием граждан своей страны в террористических актах в 10 зарубежных странах за последние три года и обвинили спецслужбы других стран в их вербовке.



Тогда о его речи сообщили таджикские и российские источники, но сейчас ей уделяется повышенное внимание в московских СМИ, поскольку она одновременно подтверждает одну кремлевскую версию нападения в Москве и дает оправдание для принятия ужесточение линии в отношении таджикских гастарбайтеров.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Исламистские экстремисты также совершили 6700 террористических атак на территории Таджикистана за последнее десятилетие, но властям не удалось арестовать всех участников. Информационное агентство "Фергана" сообщает, что за подобные действия полиция Таджикистана по-прежнему разыскивает более 4 тысяч таджикистанцев



Президент Рахмон возлагает вину за радикализм в своей стране на рост там салафизма, течения в исламе, которое призывает к джихаду как против неверующих, так и против других групп веры, включая ханафитское и исмаилитское направления ислама, которым следует большинство таджики.



Он утверждает, что салафизм был привнесен в Таджикистан двумя путями: мусульманами, которые учились за границей, а затем стали имамами в мечетях этой страны, и возвращением домой 1640 таджиков, воевавших на стороне ИГИЛ за границей и помилованных государством. после обещания порвать с ним.



