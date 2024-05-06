



Apple выпустит новый уникальный MacBook и складной iPhone

Компания Apple в 2025 году выпустит 20,3-дюймовый ноутбук-гибрид, а на следующий год планируется выпуск складного iPhone.



По данным 9to5Ma, об этом сообщил аналитик Haitong International Securities Джефф Пу.



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По словам эксперта, массовое производство стартует, предположительно, в конце 2025 года. Пу отметил, что Apple ускорила разработку складных устройств, которые могут стать новой линией компании, которая ориентирована рынок "ультра-высокого класса".



Уточняется также, что Apple работает над двумя размерами экрана для складного iPhone: 7,9 дюйма и 8,3 дюйма.



Ранее поступила информация о том, что Apple работает над 20,3-дюймовым складным ноутбуком, который будет представлять собой гибрид MacBook/iPad с двумя экранами.