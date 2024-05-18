



Глава канадской разведки предупреждает граждан о рисках использования TikTok

Канадская служба безопасности настоятельно рекомендует гражданам избегать использования TikTok, предупреждая, что их данные могут быть доступны китайскому правительству.



В интервью CBC News, которое выйдет в эфир в субботу 18 мая, директор Канадской службы разведки и безопасности Дэвид Виньо заявил, что китайское правительство стремится собирать персональную информацию пользователей по всему миру.



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"Существует очень четкая стратегия со стороны китайского правительства по сбору персональных данных со всего мира", — сообщил Виньо.



Он добавил, что Китай использует аналитику больших данных, имеет мощные вычислительные центры для обработки информации и разрабатывает искусственный интеллект на основе этих данных.



Способность китайского правительства получать доступ к пользовательским данным также является ключевой темой в усилиях США по регулированию и возможному запрету TikTok. В апреле Конгресс США принял закон, запрещающий TikTok, если компания не отделится от своей пекинской материнской компании ByteDance.



В мае TikTok подала иск против правительства США, утверждая, что запрет является неконституционным.



TikTok ранее утверждал, что сотрудники в Китае не имеют доступа к данным пользователей из США и Европы. Компания провела две крупные корпоративные реструктуризации — Project Texas в США и Project Clover в Европе, чтобы изолировать данные пользователей от Китая. Данные пользователей из США хранятся в облачной инфраструктуре Oracle и не должны быть доступны никому за пределами США. Однако недавний отчет Fortune предполагает, что эти усилия по защите данных были "в основном косметическими и вероятность передачи данных так же велика как и раньше".



"Эти утверждения не подкреплены доказательствами. На самом деле TikTok никогда не передавал данные канадских пользователей китайскому правительству и не сделает этого, даже если нас попросят", — заявила представитель TikTok Даниэль Морган в интервью The Verge.