



Вступают в каменный век? Капуцины используют инструменты для добычи пищи

Исследователи поведения животных опубликовали впечатляющее видео, на котором капуцины в Национальном парке Убажара в Бразилии используют камни и палочки для добычи пищи. Ученые зафиксировали 214 случаев, когда обезьяны применяли инструменты для раскопок и добычи еды, таких как пауки-ловушки, из подземных гнезд. Этот феномен демонстрирует высокий уровень интеллекта и адаптивности приматов.



Команда разделила наблюдения на четыре метода: копание только руками, использование камней, палочек и комбинированное использование камней и палочек. Оказалось, что капуцины меняли свои методы в зависимости от сезона и условий окружающей среды. Эти данные свидетельствуют о гибкости и изобретательности приматов в выборе инструментов для достижения своих целей.



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Эти находки дополняют растущее число исследований о использовании инструментов южноамериканскими приматами. Некоторые университеты уже называют этот процесс "документированием каменного века обезьян в реальном времени". Последние открытия подтверждают, что капуцины, как и их более крупные родственники, способны к сложным действиям и принятиям решений.



Исследователи из Университета Сан-Паулу, потратившие 21 месяц на наблюдение и съемку, обнаружили, что капуцины использовали "меньшие и легкие" камни для копания, в отличие от тяжелых камней для раскалывания орехов. Также было замечено, что обезьяны применяли палочки для добычи пищи, особенно при охоте на пауков.



Интересно, что использование инструментов не увеличило общую успешность добычи пищи: успехи при использовании инструментов и без них были примерно одинаковыми — около 83%. Однако сложность действий, таких как комбинированное использование камней и палочек, показывает высокий уровень когнитивных способностей капуцинов, что открывает новые горизонты в изучении интеллекта животных.